, senza voglia, una volta partiti il mentore De Zerbi e l’amico Locatelli. L’Europeo, le dichiarazioni estive della compagna, la sua voglia di ‘cambiare aria’, tutto sembrava congiurare contro una permanenza serena a Sassuolo, da bandiera vera. Come sono felice di essermi preoccupato per niente, come sono felice di aver dubitato invano., dopo questo avvio di stagione fantastico., perché altrimenti mi prendete un Leao, che è fortissimo ma soprattutto più appariscente, e dopo diventa tutto relativo, si va a gusti o a campanile. No no, è, col prezzemolo deisparso su un piatto di 15 presenze. Se scorriamo la classifica dei cannonieri, i vari Chiesa, Pedro e Insigne che vi possono venire in mente stanno tutti sotto, alcuni sorprendentemente staccati, seminati sarebbe meglio dire, dal talento calabrese.per la prossima finestra di mercato. Lo so, se non dubito, resto malizioso, ho un bruttissimo carattere. È la paura di perdere un giocatore così forte che mi rende pessimista. E al contempo il folle volo della Fiorentina di Italiano.E adesso la piazza è tornata appetibile, riaccesa dal fuoco giochista del nuovo allenatore., domenica 19, con fischio d’inizio alle 12:30. Forse mi sbaglio, ma se questo ottimo Sassuolo, un Sassuolo che sembra avere ormai imbeccato la via della continuità, dovesse per caso sfigurare contro la Fiorentina o anche solo non tenerle testa, be’, allora la mente di Berardi verrà invasa dai fantasmi peggio che Hill House.