, quando parliamo di punti e posizione in classifica. Un aspetto sano e quindi anche abbastanza utile del giornalismo è proprio questo, la sua inveterata inclinazione a fornire collegamenti tra quello che ci sta accadendo sotto il naso e quello che è già successo. Ha sempre un qualcosa di magico individuare due punti a piacimento nella linea del tempo, e stabilire un confronto in pieno divenire. È diverso da quello che succede al bar. La gente al bar, e dico per fortuna, si ricorda se va bene di come è andata a finire. 50 punti in 38 giornate, Sassuolo 11esimo in classifica, 64 gol fatti e 66 subiti. Ma a noi interessa anche riavvolgere il nastro fino all’altezza giusta del campionato, ossia per esempio la giornata 33a. Come stava il Sassuolo allora e come sta oggi? E cos’è successo dalla 33a alla 38a? In che misura possiamo immaginare una proiezione nel contesto attuale, per queste ultime cinque giornate? E quanto ha senso farlo, sulla base di quei dati del passato?. Alla 33a giornata del 21/22 il Sassuolo aveva 46 punti, solo tre in più dei 43 attuali. Era decimo anziché dodicesimo e viaggiava alla bellezza di 58 gol fatti e (ahimè) 53 subiti. Un’altra capacità di segnare, questo sì, rispetto ai 40 gol realizzati di adesso, ma lo sappiamo che non ci sono più Scamacca e Raspa., una vittoria (col Bologna) e un pareggio (con l’Udinese)., ora che deve affrontare nell’ordine il Bologna, l’Inter, il Monza, la Samp e la Fiorentina. Ciò significa che, dopo tanto piangere e tante critiche (sto parlando del mio modo di raccontarvela), il Sassuolo comunque ha ancora la possibilità di fare meglio dello scorso anno. Almeno in potenza, e questa è già una considerazione che ridimensiona probabilmente la portata di certe critiche severe mosse durante l’anno a Dionisi da parte mia. Con 7 punti su 15 disponibili (quindi due vittorie e un pareggio da qui alla fine), il Sassuolo eguaglierebbe il risultato sportivo dello scorso anno, almeno quanto a punti fatti (50) e tralasciando la posizione in classifica che è sempre relativa, nonché il dato sui gol. Ma Dionisi potrebbe addirittura fare meglio e stupire tutti. In primis il sottoscritto.