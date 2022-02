Circa.infatti, che evidentemente sta scontando un po’ di stanchezza accumulata nel girone di andata, dove peraltro è stato magnifico e ha corso per quindici. Ci sta una flessione, gli auguriamo solo di poter rientrare in forma al più presto, magari già contro l’Inter.. Perché è soprattutto nel girone di ritorno che si avvertono certe differenze all’interno del gruppo. Giocatori che fioriscono improvvisamente, altri che si spengono.sta cercando di uscire da un periodo complicato, di scarsa lucidità. E probabilmente non è un caso, visto che anche lui è sempre titolare (giusto così, intendiamoci).(a proposito, speriamo che Ceide sia meglio di quanto appare),, forse tardi,La mancanza di Obiang adesso si sente ancora di più. Lopez non ha un vero e proprio sostituto. Magnanelli, che non finiremo mai di ringraziare, quest’anno fa fatica. Harroui, temo, non supererà mai alcuni limiti.. Allora bisogna domandarsi quali soluzioni alternative trovare.Verrebbe da dire di sì per certe caratteristiche, di no per altre. Sembrano simili ma non lo sono poi così tanto. Detto ciò una prova si potrebbe anche fare, magari contro una squadra più abbordabile dell’Inter, il prossimo avversario.Rosa al completo, li vedremo mai giocare insieme? Non è una critica, è piuttosto una curiosità.. In generale Dionisi tende a vedere Traorè titolare nel 4-3-3, come mezzala sinistra. E in quel caso Henrique è il suo cambio. C’è la mezzala tecnica e di palleggio (Traorè è la variante offensiva, il brasiliano quella del doppio play), e la mezzala di corsa e di inserimento a destra (Frattesi, col suo cambio Harroui).. L’equilibrio è importante, e senza dubbio è questo il motivo per cui non li abbiamo ancora visti insieme. Ma esistono tanti modi per raggiungerlo.che altrimenti giocherebbero a singhiozzo. Ne sparo una: ad esempio questa squadra, paradossalmente, non ha mai provato il 4-3-1-2 con Dionisi (il 4-3-1-2 di Dionisi, tra l’altro…), e magari solo perché si pensa di fare un torto a Berardi spostandolo dalla fascia di qualche metro. Ma guardate Boga adesso, nel 3-4-1-2 di Gasperini, e ripensiamo allo stesso Mimmo nel 3-5-2 di Iachini. I ruoli sono solo una prigione concettuale. Senza fare confusione inutile, nei tempi e nei modi che un mister conosce, su un paio di alternative ci si potrebbe anche lavorare.