Dopo l’ingresso in campo un po’ troppo ‘molle’ di Torino, quattro partite fa, e la conseguente ‘strigliata’ di De Zerbi, l’ivoriano ha trovato il modo di riscattarsi al Ciro Vigorito con. Quando la gara era ancora bloccata nello strano equilibrio che contraddistingue le partite del Sassuolo, Boga improvvisamentecon una crepa delle sue, infilandosi palla al piede fin davanti a Montipò, che si è visto costretto a uscire a valanga. Boga a quel punto è stato più svelto, e con un tocco sotto l’ha superato, propiziando così l’autorete di Barba. L’iniziativa, in sé, è stata notevole (...), ci ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua natura estemporanea.E seha sostenuto (tra le tantedel suo post partita) che una cosa del genere non può mai capitare alla sua difesa,: in primis, per la ritrovata brillantezza del suo giocatore (che poi si traduce in coraggio e ‘presenza’), in secondo luogo per lda una posizione ‘nuova’, meno prevedibile.Boga, per questo motivo, cioè per evitare di rimanere sempre confinato, raddoppiato e triplicato in fascia, spesso entrava dentro al campo, lasciando l’ampiezza al terzino Kyriakopoulos. Ed è proprio da questa posizione interna, dopo uno scambio con Maxime Lopez, che Boga ha liberato tutto a un tratto il suo talento. Che valore infinitamente maggiore avrebbe questo giocatore se riuscisse a scatenare le sue serpentine da posizioni differenti rispetto a quella che predilige, e che talvolta lo limita!Nella ripresa infatti è sembrato assumersi ancor più volentieri il rischio della giocata. Tant’è vero che, con un bel sinistro che si è schiantato contro la traversa solo perché deviato dal bravo Montipò.