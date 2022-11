Comprensivo sì, per via dei tanti infortuni e del ringiovanimento della squadra, dei ragazzi stranieri che devono ambientarsi, ma allo stesso tempo insoddisfatto dell’operato complessivo di queste prime 15 giornate. I punti toccati sono stati sostanzialmente tre:, basta che presenti una soluzione plausibile. Non i big, comunque. Scordatevi Frattesi alla Roma dopo i Mondiali, non ha senso. Al massimo si farà in estate.. Non sono sorpreso di aver trovato conferme nelle parole del centrocampista, il quale avrebbe affermato (sempre di recente e in una intervista che andrebbe incrociata a quella di Carnevali) cheLo sostengo criticamente dall’inizio di questa stagione, ma alcuni mi hanno scritto che esageravo. Come per altri esageravo anche a suonare troppi allarmi, puntando troppo il dito su qualcuno (guarda caso gli stessi punzecchiati da Carnevali). Qualcosa da dire c’era. E pazienza se per farlo occorreva travestirsi da Cassandra. Ogni tanto ci tocca. Compriamo la parrucca e la teniamo sul tavolo, accanto al portatile. Serve anche quella.Le cose così si bilanciano,Pesiamo la ciccia.. Quanto alla posizione in classifica, da 12esimi che eravamo oggi siamo 15esimi. Peggio ma non di tanto. I punti allora erano 19 oggi sono 16. Peggio ma non di molto. Di questi tempi si erano vinte 5 partite, pareggiate 4 e perse 6, mentre adesso sono solo 4 le vittorie, 4 i pareggi e 7 le sconfitte. Balla un urrà mancato di troppo, che a fare i freddi è un po’ pochino per strapparsi i capelli e rotolarsi nella polvere, siamo d’accordo. Ma è su altre due o tre voci concrete che si diventa tristi. E qui allora bisogna accordare l’impressione sempre troppo vaga dell’insoddisfazione generica (che da sola rischia di passare per nebbiolina umorale) con dei dati di realtà duri e puri.Lo sento solo io il vuoto d’aria? Fortuna che ci sono i Mondiali, così lo percepiamo tutti come vuoto d’aria e non come caduta libera. Altro tema chiave:, usati spesso contro il 4-2-3-1 dello scorso anno. Per alcuni un argomento in più a sostegno del cambio di modulo di questa stagione. Ebbene,(della serie, almeno difendiamo meglio…),: nessuna svolta percepibile, a meno che non vogliate aggrapparvi disperatamente a quel -1 piuttosto ridicolo tra idiversamente da quanto visto e gioito nell’avvio di campionato scorso, quando il Sassuolo si impose contro la Juve e il Milan, e pareggiò col Napoli.