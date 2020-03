. I nerazzurri avrebbero stracciato i neroverdi per tre reti a zero, grazie a una tripletta di Lukaku.che, dopo aver avviato la propria sezione di eSports con la collaborazione del team QLASH, ha deciso di regalare qualche momento di svago ai propri tifosi portando la sfida con gli emiliani in ambiente virtuale., che non riesce a rendercela simpatica ed elegante fino in fondo. Se la sono suonata e cantata tra di loro, questi interisti, senza coinvolgere chi dovere, ovvero i player neroverdi che il Sassuolo ha presentato ufficialmente il 6 marzo, prima che scoppiasse il gran casino in cui siamo finiti tutti., player ufficiale nerazzurro di PES su PlayStation 4,, che è un po’ il frontman, l’influencer e il comunicatore del progetto Inter | QLASH.L’incontro amichevole (tre gare in tutto), visibile in diretta e recuperabile sul canale Twitch di Segatori, è stato il primo showmatch professionistico di Serie A.che doveva iniziare a breve, e che tuttavia risulta al momento ancora sospesa e rinviata a data da destinarsi, proprio come il campionato di Serie A.Dei 7 gol totali segnati dal Sassuolo, inutile dire chi è stato il miglior marcatore neroverde: ovviamente il mitico, che con una rete nella prima sfida e una tripletta nella seconda si conferma il nostroin difesa. Ho pensato subito alle condizioni del giocatore reale, a lungo infortunato. Il centrale rumeno era tornato in panchina nell’ultima gara, quella giocata a porte chiuse tra Sassuolo e Brescia. Ma a differenza di, buttato in campo dal mister per necessità nella ripresa dopo il grave infortunio di(in bocca al lupo, Filippo!), Chiriches non era ancora pronto. Quando riprenderà il campionato, se riprenderà il campionato, il Sassuolo avrà certamente bisogno della sua esperienza, dato che la maledizione dei centrali non ha smesso di far vittime. Allora Chiriches timbrerà forse la sua quinta presenza in neroverde. Mi è bastato vederlo in azione su PES, nell’amichevole virtuale tra Sassuolo e Fiorentina, per provare un pizzico di nostalgia e iniziare a immaginare il suo rientro.