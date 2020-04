. Questo maledetto virus, minacciando tuttora la chiusura del campionato alla 26esima nonostante gli sforzi e i progetti per ripartire, inevitabilmente anticipa e accelera i bilanci. Nostro malgrado, diventa un’occasione d’oro per trarre qualche conclusione.. È un giocatore solido, serio, né troppo giovane né in là con gli anni (classe ’96). Personalmente, che sembra tanto più ‘bimbo’ quando in realtà è già un ventiduenne., alla sua prima stagione in Serie A, dopo sette panchine d’ambientamento, ha collezionato, che ricordiamo spesso come una tappa importante per il campionato dei neroverdi. La gara dopo, contro il Bologna, disegnava il suo primo assist, lanciando in porta il compagno di catena Boga. Era in campo contro laall’Allianz Stadium, nella bella prova contro il Cagliari in casa, ha fatto un altroe via fino alla vittoria col Torino e alla partita di Marassi,, dov’. Una dimostrazione chiara della sua affidabilità, della sua solidità e duttilità tattica.. Per un giocatore come lui, in possesso di un gran tiro dalla distanza, risulta, anche considerando le belle conclusioni tentate e i precedentidove. Quando Kyriakopoulos si avvicina al limite dell’area avversaria in conduzione, non è raro assistere a un buon tiro, forte e preciso.. Dunque è solo questione di tempo, il gol arriverà. Per questo (anche) conviene tenerlo.c’è il capitano Stafylidis, terzino sinistro dell’Hoffenheim, Giannoulis del PAOK Salonicco e Koutris del Maiorca. Sarà dura, ma se resta al Sassuolo di De Zerbi tutto è possibile.