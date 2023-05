Un po’ perché, giornalisticamente parlando, ti rimane il colpo in canna, un po’ perché se lo meriterebbe. Un pezzo tutto per lui, intendo. Quando in queste ultime giornate di campionato mi viene in mente di scrivere non dico un elogio, ma qualcosa di positivo sul suo conto, è la volta buona che perde un pallone sanguinoso e la squadra avversaria segna. Come ieri sera in Sassuolo-Monza (1-2), qualche istante prima del pareggio di Ciurria.. C’ero già andato vicino nel finale di Lazio-Sassuolo, ché mi era apparso tra i migliori, specialmente nella ripresa, ma poi gli soffiarono via quel pallone nei minuti di recupero, e il progetto andò in fumo col gol di Basic., perché il venticinquenne ex Gremioe, come dicevo, lo meriterebbe. Lo testimoniano in primo luogo i dati.Ildi Henrique, per esempio, è di gran lunga aumentato (da 1066 minuti complessivi a 1797), così come sono aumentate(da 25 a 28) e soprattutto(ben 19 contro le sole 10 dello scorso anno). La ragione potrebbe essere rintracciata unicamente nella partenza di Traorè, che di fatto occupava due ruoli (esterno e mezzala, a seconda delle giornate). In realtà ci vedo anche una certa lungimiranza del club e probabilmente anche dell’allenatore, nel senso che Carnevali e Dionisi hanno capito che era arrivato il momento di fidarsi di lui. Fallito il test di inizio anno con Thorstvedt, prima è stato rispolverato Traorè, poi, una volta ceduto l’ivoriano, è toccato a Henrique, che a quel punto. Da allora il centrocampista brasilianoe ha raggiunto uno spessore tecnico notevole, senza tralasciare mai la fase difensiva.La qualità del tocco è evidente, indiscutibile, palla incollata al piede nel vero senso della parola. Ma proprio sul più bello, proprio quando sembra ormai salito in cattedra accanto o addirittura anche sopra Lopez, e insieme al francesino rubacchia dei palloni che non ti aspetti, oppure si inserisce per segnare a sorpresa di testa, come contro l’Inter (lui che è alto uno sputo), ecco che ne perde uno dove non dovrebbe, tipo ieri sera prima del gol di Ciurria.