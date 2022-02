, come ad esempio. Non lo affermo ora perché ritenga sbagliata la scelta di Dionisi, sarebbe stupido e ingeneroso nei suoi confronti. Anche se sta attraversando un momento poco felice, poco fantasioso. Ho visto ancora una volta un Sassuolo in difficoltà, e sotto tutti i punti di vista.E non parlatemi di reazione nel secondo tempo. Quella non è una reazione. Insomma è stata ancora una partitadopo i disastri col Verona e il Toro.. Fino a qualche tempo fa consideravo questi due attaccanti, certo, diversi, ma entrambi lanciatissimi sulla stessa orbita, e questo al di là del minutaggio e dei gol segnati (sempre che si possa andare al di là dei gol, quando parliamo di centravanti)., dando più del centodieci per cento, non èDi lasciarsi distrarre. Di perdere la fame. Vlahovic è intensità, applicazione nelle due fasi, concentrazione costante, un mostro di presenza., magari anche più complesse di quelle di Vlahovic,, esce dalle partite,dai difensori avversari, come se fosse una cosa normale. Si lascia andare., non è tanto che uno è destro di piede e l’altro mancino. È. E poi non è nemmeno il colore della maglia il problema, dal momento che Vlahovic giocava così anche a Firenze. Non posso credere che Scamacca abbia smesso di impegnarsi perché non è andato subito all’Inter o perché all’Inter è stato in un qualche modo già promesso. Sarebbe ancora più grave, infantile.Allora sarebbe in effetti un colpo duro dal punto di vista psicologico, una sbandata comprensibile.