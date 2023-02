(per chi segue il Sassuolo). Sembrava di assistere a un duello fra esteti del dribbling, e anche se alla fine l’esterno di Spalletti ha strappato più applausi, be’, il francese non è stato certo a guardare e si è difeso alla grande, considerando anche la marcatura più complicata cui era sottoposto. Di Lorenzo non è Zortea, no?Ebbene, prima di Sassuolo-Napoli la rosea aveva pubblicato. Ce n’era una dedicata ai dribbling tentati, un’altra per quelli riusciti e un’altra ancora più generale, con le percentuali per ogni squadra del campionato in corso., e possiamo dire tranquillamente che è tra i migliori della Serie A. Infatti sale sul podio degli esterni offensivi, al terzo posto, in quella più importante delle due, ovvero quella dei dribbling riusciti. Il primo è Leao (37), il secondo è Kvaratskhelia (30, più tutti quelli di ieri sera…) e il terzo Laurienté (28). Laurienté tuttavia ne tenta meno di Khvicha e Rafa, e ai suoi 65 i due fenomeni rispondono rispettivamente con 99 (tolti quelli di ieri sera) e 81. Ma qui dobbiamo anche considerare il volume di gioco prodotto da squadre come il Napoli e il Milan, che solitamente producono molto di più del Sassuolo. Perciò, come sempre, bisogna stare attenti alle proporzioni.(ottavo posto, col 44,2%. Il Milan è primo col 47,4%).. Come fa? Ci riesce anche grazie a un giocatore che non ci aspetteremmo mai di vedere in queste classifiche, cioè grazie a. Pur non essendo un dribblomane come Laurienté, né tanto meno un esteta di questo gesto tecnico, al calcio di inizio della partita di ieri sera Frattesi si è presentato con 28 dribbling riusciti alle spalle. Praticamente come Laurienté (e Felipe Anderson, col quale Laurienté condivide il terzo posto). Strano, no? Il punto è che. Quante volte lo vediamo, in corsa, superare centrocampisti avversari piantati? Ecco, forse ieri sera sono un po’ mancati questi strappi. Laurienté invece, oltre a quel bel palo, subitanea risposta al gol di Kvara, e al gol annullato, è stato un problema costante per la retroguardia del Napoli. Diciamo che il Sassuolo si è aggrappato a lui un po’ troppo spudoratamente forse. Sono d’accordo, questo Napoli è ‘ingiocabile’, però mi aspettavo qualcosa di più dai neroverdi, non lo nego.