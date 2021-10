Possiamo chiamarlo anche turnover, se preferite. Sotto questo aspetto. Cauteloso. De Zerbi aveva abituato i tifosi del Sassuolo a stravolgimenti di formazione continui. Le occasioni proprio per questo non mancavano, se uno voleva mettersi in mostra dal primo minuto.Con Dionisi invece è più difficile che accada. Almeno fino a ora., è vero, è solo all’inizio, dunque. Cosa che naturalmente può aiutare alcuni giocatori. Ma c’è anche un, per tacere dei nuovi arrivi a centrocampo Harroui e Matheus Henrique, sui quali d’altra parte forse sarebbe meglio sospendere il giudizio per il momento. Ma Traorè e Scamacca sono due potenziali titolari, è fuor di dubbio. Eppure non abbiamo ancora questa sensazione. Al contrario. E perché? Semplice,Però se si guardano, che per il mestiere di bomber non è mai un dato secondario,, firmando ben 12 gol tra campionato e Coppa Italia (rispettivamente 8 e 4). Mentre, sia nel 2019/20 che nel 2020/21., che è ancora lì che aspetta e scalpita e viene utilizzato per lo più nei finali di partita, o per tentare la rimonta o per tener su palla. Una funzione che va stretta a questo giocatore, che invece. Per caratteristiche, credo, ma forse anche per carattere. Non è un caso se il miglior Scamacca di questa stagione è stato quello entusiasmato dal contesto di Roma, la sua città. Quello cioè che ha fatto leva su uno stimolo esterno, per andare oltre la delusione dell’ennesima panchina.. Ma soprattutto, è Scamacca.dopo il mancato rinnovo di Vlahovic. E il Sassuolo? Il Sassuolo lo sta facendo giocare un quarto d’ora a partita se va bene. Qualcosa non quadra.