I numeri dovrebbero aiutarci a superare certe apparenze:(per differenza reti)Dove al tempo del Difra il sesto posto, e dunque l’Europa League, si toccava con 61 punti, oggi i 62 di De Zerbi non bastano per andare in Conference. Dove un tempo servivano 16 vittorie, oggi 17 non sono sufficienti. Dove un tempo Zaza, Sansone e compagnia staccavano il biglietto per l’Europa segnando in tutto 49 gol, oggi rimaniamo a terra con ben 64 reti (e un Berardi che supera il proprio record spingendosi fino a quota 17)., è questa la conclusione più semplice da trarre. È diventata molto più difficile, e; De Zerbi ci saluta a testa altissima, con il cuore in mano e in campo un lascito prezioso.di fronte al rebus complicatissimo che ci si apre davanti. Non chi, ma come dovrà essere il successore?che scimiotti vagamente il predecessore. Il gruppo si renderebbe conto immediatamente della differenza di qualità nella proposta, sarebbe un autogol.Che non vuol dire pescare nel torbido, ma cercare un allenatore con dei contenuti diversi, complementari in un certo senso., l’outsider vero che arriva -perché no?- anche da un altro campionato e prosegue il lavoro di De Zerbi tra continuità e innovazione reale.