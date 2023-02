Si sta parlando delintorno alla mezzora del primo tempo, dopo il richiamo del Var Nasca. L’arbitro Marcenaro infatti si era limitato al giallo, dopodiché ha cambiato parere davanti alle immagini. E da qui la presunta ingiustizia che avrebbe subito l’Atalanta, e gli immancabili insulti a. Il fallo è grave sia dal vivo che al replay, è cambiata solo l’interpretazione dell’arbitro. Vi dirò di più, semmai il Var potrebbe regalare a Maehle un’attenuante, ovvero il fatto chiaro di aver toccato anche il pallone. Attenuante, però, che sarà stata presa in considerazione senz’altro durante l’on field review. Non è possibile immaginare che Marcenaro non se ne sia accorto. Dunque questo tocco del pallone evidentemente non basta per giustificare o relativizzare la pericolosità dell’intervento di Maehle, l’effetto concreto e potenziale di quel piede a martello all’altezza del polpaccio di Berardi. Qui vige un criterio semplice: si è messa in pericolo l’incolumità dell’avversario con un contrasto incauto. Poteva rompergli tibia e perone.Era già discutibile il giallo, per lui.per non dover ammettere i meriti del Sassuolo (a mio avviso la miglior partita della stagione dei neroverdi, ancora meglio della manita al Milan).No, questi qui sono solo dei pianti da acchiappafantasmi. E se nessuno lo dice chiaro e tondo, be’, allora ci pensa Sassuolomania.