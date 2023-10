, alla luce delle imprese recenti con Juve e Inter. Due partite praticamente perfette giocate tutto d’un fiato tra sabato e mercoledì senza il minimo accenno di turnover, e con una gestione chirurgica dei cambi nella ripresa. È stata una strategia che ha portato prestigio e soprattutto fieno in cascina, 6 punti inattesi in quattro giorni, a dispetto di una partenza in campionato tutt’altro che convincente.Ora, in quanti si aspettavano una sconfitta del Sassuolo dopo il trionfo di San Siro? Tutti, Dionisi in primis. E quale è stata allora la mossa che Dionisi ha escogitato per esorcizzare queste paure dell’inconscio collettivo? Thorstvedt.Perché da un lato l’allenatore non si è mostrato completamente sordo al problema prevedibile della stanchezza, in quanto ha sostituito un giocatore offensivo con un centrocampista (sicuramente per aiutare la coppia Henrique-Boloca in difficoltà), dall’altro sapeva benissimo cosa stava inserendo. Thorstvedt era il cambio più insipido a disposizione. Il più anonimo e conservativo. E in sé dichiarava tutta la paura dell’allenatore davanti all’ipotesi di rompere il giocattolo. Una paura che denuncia la difficoltà di questo mister nel coinvolgere al momento giusto gli elementi più opportuni della rosa.Bisogna credere nel turnover come strumento di coinvolgimento, non viverlo come un problema o una potenziale incrinatura delle certezze della squadra. Sappiamo benissimo che iniezione di fiducia può dare una titolarità. È diverso giocare dall’inizio con un gruppo che arriva da due imprese del genere. Senti che è il tuo turno, sai che c’è la rete di protezione sotto. In più trasmetti energia e novità ai compagni già provati dal doppio impegno.Invece abbiamo visto un Pinamonti costretto a uscire per la stanchezza e il mal di testa, e un Mulattieri buttato dentro solo per necessità. Non c’è stato pensiero, solo ghiaccio in testa. Abbiamo visto un Henrique spompo perdere brutti palloni e farsi male (speriamo non sia niente di grave), e in generale una squadra scarica, checché ne dica il mister.