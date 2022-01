E anche i rimedi di inizio ripresa non sono stati da meno: se non si fosse fatto male Rogerio appena entrato... l’ingresso salvifico di Defrel non so quando l’avremmo visto., giacché lui rimane bravo e io un povero scribacchino del giorno dopo. Ma, perché altrimenti è un giochino che non fa onore a nessuno.Perché?Mi servo delle parole dinel post partita di ieri sera, quando ha detto che la Juve affronterà a breve. Ve le devo ricordare? Ebbene sono loro:, per ricordare un’immagine famosa uscita dalla bocca di Guardiola non ricordo se prima o dopo un City-Atalanta.Non che sia facile, beninteso. Anzi. Tuttavia ciò che si è avvertito chiaro e tondo guardando queste ultime due prestazioni del Sassuolo in campionato, è stato il timore, quella dose eccessiva di preoccupazione che non permette mai a una squadra di esprimersi al suo livello.. E non solo perché Verona e Torino sono realtà che ti portano a uscire dalla zona di confort.. Tra Verona e Torino aveva provato a cambiare qualcosa. Contro i primi l’errore di formazione erano stati i quattro terzini nel 4-4-2.Dionisi è passato al 4-3-3, con la promozione di Harroui a centrocampo e il solito sacrificio di Raspadori in fascia. Il proposito evidente era quello di puntellare la squadra per resistere all’onda d’urto del Toro. Risultato appunto disastroso: Frattesi non è ancora lui, Raspadori neutralizzato, Scamacca troppo solo e annientato da Bremer, Harroui senza arte né parte giustamente lasciato negli spogliatoi all’intervallo. Insomma, ritorno immediato al 4-4-2, ma con Rogerio, non il Defrel che speravamo tutti.. Alla fine le cose si sono un po’ riequilibrate e il Sassuolo con un colpo di fortuna ha pareggiato. Senza merito, lo hanno ammesso tutti. Per una volta può succedere, no? La cosa positiva è che il prossimo appuntamento dal dentista (manca solo l’Atalanta…) è in aprile. Da qua a là Dionisi ritroverà dei giocatori (anche dei nuovi acquisti) e farà certo in tempo a escogitare un piano alternativo, magari questa volta senza fondarlo sulla paura.