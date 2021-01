Doveva riaffermarsi, dimostrare di essersi staccato di dosso l’etichetta del giovane promettente aggregato in prima squadra. Doveva cioè, che è tutta un’altra storia. Dopo un post lockdown così, per lo meno, era quello che speravamo, lui in primis naturalmente. Aveva segnato contro la Lazio, contro il Genoa... insomma sembrava lanciatissimo.. Probabilmente si è venuta a creare a un certo punto una circostanza particolare che non lo ha agevolato.L’unica risorsa in attacco. Un’occasione, direte voi. E lo era senz’altro in un certo senso. Ebbene, Giacomo non l’ha colta. Improvvisamente si è trovato sulle spalle le pressioni e le aspettative di una squadra salita ad alta quota.Così De Zerbi dopo diversi tentativi gli ha preferito giustamente Djuricic falso nove, ad esempio contro la Roma. Un segnale lanciato al giovane giocatore (Raspadori è un 2000), ma forse anche alla società. D’altra parte De Zerbi lo stima e gli vuole bene come a un figlio.del mister. È stato un gol importante: decisivo per la squadra e liberatorio al tempo stesso, da un punto di vista personale, per lui e per chi crede in lui.Non tutt’e due in una volta. Ieri ha segnato da, e anche questo probabilmente non è un caso., quest’ultimo sempre più performante. E il francese sta ritrovando la forma.Si può fare tutto. Si può anche scegliere di valorizzare questo ottimo giovane, lasciandogli a disposizione due ruoli. Ad oggi tuttavia, bisogna esserne consapevoli, non è il primo cambio in nessuna delle due posizioni. Non è nemmeno il vice-Ciccio, ci gioca Defrel nel caso, come è avvenuto ieri. Ma Defrel rende al meglio da seconda punta, si sa, e l’impressione è che sia un po’ forzata come mossa. Dunque servirebbe un centravanti, se si vuole continuare a puntare in alto.