, considerando le cifre che si vedono in giro.. Un giocatore forte, beninteso, ma non uno che fa la differenza., diciamolo chiaro e tondo,Ti strappa l’occhio senza spostare gli equilibri, motivo per cui è leader con Nicolato in U21 ma non ancora con Mancini, che gli preferisce appunto Frattesi.Parliamo di due giocatori bravi, giovani, sopra la media ma pur sempre sotto l’eccellenza. E questo lo sappiamo bene noi italiani che li conosciamo bene entrambi.Frattesi è un giocatore molto più offensivo di Tonali, lo dimostra(di cui 8 nei 4 anni di massima serie),(di cui 11 nei 2 anni di massima serie). Al di là del trend positivo del neroverde, dovuto certamente al cambio di modulo apportato da Dionisi nell’estate del 2022, e opposto al calo di Tonali post exploit Scudetto (una eccezione probabilmente, quei 5 gol…), è il feeling con la porta in generale che risulta diverso., nasce infatti come mediano.Per il Milan. A meno che la dirigenza rossonera (e con lei si spera anche Pioli) non abbia intenzione di stravolgere il reparto e l’impianto di gioco, affiancando a Frattesi un vero sostituto di Tonali., a maggior ragione dopo il ‘caso Sandrino’. Le contropartite tecniche sono anche interessanti, Colombo o Maldini, entrambi prospettini graditi, ma a parte che non di soli prospettini può vivere il Sassuolo,