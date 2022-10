, quando vedevi attaccare i neroverdi concontemporaneamente, rientrati dai rispettivi infortuni. In pochi minuti è tremata la traversa di Sportiello. E, che, ricordo, è uno degli esterni più forti della (anche loro) Nazionale italiana. Non so davvero spiegarmi il perché di questo accanimento nei suoi confronti…Ecco: nella ripresa, appena messo piede in campo dopo uno stop di 5 giornate,. Verrebbe da usare la metafora del bidone della spazzatura inventata dal poeta Buffon e indirizzata all’arbitro di quel famoso Real Madrid-Juventus, per descrivere l’insensibilità di questo pubblico.Senza accorgermene stavo facendo la fine di Alberto Rimedio, che nelle sue telecronache dell’Italia “non si stanca mai di stigmatizzare” l’insulto goliardico dedicato al portiere di turno quando rinvia. Invece è tradizione popolare, dovrebbe farci sorridere. Come è tradizionale, specie quando è forte. Così mi spiego meglio allora, e, quello sbeffeggiamento riservato a Berardi dal pubblico bergamasco. Il carnevale nel calcio, il rovesciamento, lo sfogo grottesco, la pernacchia sulle disgrazie altrui. Ma al tempo stesso la paura. Sì perché quando il Sassuolo aveva iniziato a spingere con Berardi e Traorè in campo, la Dea si era spaventata. Mancava poco al pareggio, un vero peccato.per quanto mi riguarda. Mimmo è un campione, tornerà quando starà meglio e ci farà felici come al solito. D’Andrea invece, con questo guaio al capitano, avrà modo di farsi notare ancora, e questo è un bene per il ragazzo.Non è un caso se ha giocato il Primavera e non Ceide queste partite ‘gasperiniane’ contro Atalanta e Torino. Significa che Dionisi lo stima. Perché queste, si sa, non sono gare per tutti. Quindi sì, io continuo a vedere l’assist per Kyriakopoulos, non la disattenzione dell’uno a uno...