in questo strano avvio di campionato del Sassuolo. Su questa rubrica iniziavo a diventare noioso con le critiche al tecnico neroverde, colpevole a mio avviso di essere diventato troppo cauto. Oggi mi trovo invece a tesserne. Certo i tre punti aiutano a essere tutti più buoni, ma vi assicuro che non è questo il caso. Il gioco del Sassuolo mi ha convinto? Non proprio, ma stavolta è secondario rilevarlo.Posto che continuo a non essere un gran fan della svolta 4-3-3 intrapresa quest’anno da Dionisi (pare unicamente per motivi difensivi…), finora il Sassuolo pieno di assenze aveva avuto paura di schierare due esterni offensivi puri contemporaneamente., al posto di Traorè. Il greco è un giocatore affidabile, chiaro, ma un conto è da terzino, un conto metterlo più avanti. Lo avevamo visto anche la scorsa stagione, del resto: alto in fascia toglie qualità al gioco neroverde, che si blocca e diventa più prevedibile e macchinoso.Ha invertito l’ordine delle priorità, pur mantenendo un certo equilibrio generale. L’idea è stata quella dischierandolo nel suo ruolo, cioè a sinistra, appunto al posto del greco. Questo però è stato possibile solo aggiungendo coraggio a coraggio, in quanto tale modifica richiedeva un’alternativa a destra, la fascia su cui grava l’assenza di Berardi., un piccoletto napoletano classe 2004, arrivato a febbraio al Mapei Center dalla Spal.. Altrimenti il Sassuolo si affloscia, perde il suo spirito frizzantino. La presenza di D’Andrea non solo è stata utile per creare problemi reali su entrambe le fasce del Torino (assolutamente promosso, il ragazzino), ma è servita anche a mostrarci il potenziale veramente impressionante di Laurienté, schierato sul lato che preferisce. Il ventitreenne francese è stato devastante, imprendibile. Colpisce soprattutto la progressione e la velocità sul lungo, una caratteristica che mancava a questa squadra e che le permetterà di sfruttare meglio le transizioni positive.se Pinamonti ha fatto la solita partita triste (tanto lavoro oscuro, poche soddisfazioni personali), finalmente si sono intraviste le qualità di, subentrato al 9 titolare all’ottantaseiesimo. Due belle giocate nei pochi minuti a disposizione, e un sorriso grosso così (con cuoricino) sotto la curva del Toro dopo il gol vittoria di testa. Quando si dice che deve ancora capire dove si trova…