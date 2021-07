Una sorta di parola d'ordine, diUn imperativo che diventa categorico soprattutto per i più giovani, sia per i componenti della prima che per quelli promossi dal settore giovanile. Nell'amichevole di ieri in terra svizzera contro il Lugano, nella prima Inter di Simone Inzaghi, autore tra l'altro della bella giocata che ha garantito il 2-2 contro il Lugano.- l'ex Nacional di Montevideo ha tutto il desiderio di imporsi come uno dei volti da copertina dell'estate nerazzurra, approfittando dell'assenza momentanea dei big nel suo ruolo, ancora alle prese con le vacanze dopo le fatiche agli Europei e in Coppa America.dalla coppia composta da Piero Ausilio e Dario Baccin, Satriano, con cui l'Inter sta aprendo un canale di mercato che può regalare molti nomi e molte novità nelle settimane a venire (Nandez, Nainggolan, Agoumé) dopo aver già definito l'operazione Dalbert (in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni per i rossoblù)., ma l'interesse anche all'estero non manca.- Come affermato adal suo agente, l'attaccante uruguagio ha estimatori pure in Inghilterra e dovrà decidere a breve la soluzione migliore per giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita.(ha un contratto fino al 2024), legata alle eventuali offerte che dovessero pervenire.impalpabile ed emotivamente poco coinvolto, il classe '99 è ufficiosamente sul mercato ma il suo ingaggio da 2 milioni di euro netti non ha portato al momento proposte diverse da quelle del prestito. Un problema da risolvere per Marotta e Ausilio, che intanto si godono la sorpresa Satriano.