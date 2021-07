L'attaccante dell'Inter Martin Satriano ha rilasciato un'intervista al canale tematico nerazzurro: "Sono molto contento di essere qui e per come stiamo lavorando, dobbiamo continuare così. Sono felice per i gol segnati, servono sempre ed è sempre bellissimo segnare".



L'attaccante uruguaiano ha poi aggiunto: "È importante che mister Inzaghi abbia detto certe cose, io devo continuare a lavorare e cercare di migliorarmi sempre. Lui parla molto con me. Guardo anche gli altri attaccanti della squadra, da Pinamonti a Lukaku, bisogna imparare il più possibile anche da loro. I miei riferimenti? Suárez e Cavani per quanto riguarda l’Uruguay, per l’Inter dico Lukaku e Lautaro, sono fortissimi".