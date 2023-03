è un nuovo giocatore dellae oggi è stato presentato in conferenza stampa. L'attaccante ha spiegato cosa lo ha portato al club sulla riva del Garda: "È vero, interessavo al. Con Cellino c'è stata una chiacchierata, non si è più fatto niente, non c'erano i presupposti affinché accettassi quella realtà. Poi si, c'era ilcon la Feralpisalò che pressava, ma ho fatto le mie valutazioni decidendo di accettare questa sfida: la Serie C è un campionato tosto, ma sapevo quello che mi aspettava, sul club gardesano mi ero informato e ho deciso di accettare. Mi ha sorpreso anche la squadra, ho guardato le statistiche prima di accettare, e ho notato che subisce pochi gol: non è un dato da poco questo, i risultati passano anche attraverso il subire poco. Ovviamente non voglio fare troppe chiacchiere, quelle stanno a zero, contano i fatti, ma siamo primi e dobbiamo pensare in grande. Il mio personale? Ho fatto diversi ruoli nel reparto avanzato, vedremo dove il mister mi chiederà di agire, sono a disposizione. E con la voglia di dimostrare che sono ancora un calciatore".- "A Benevento ho vissuto un anno particolare, in cui ho sofferto molto, ma ora guardo avanti, quello è passato, adesso voglio solo lavorare sul campo con la squadra per ritrovare il rettangolo verde, che mi manca. La condizione, però, per fortuna ce l'ho perché mi sono sempre allenato da solo ma con un preparatore atletico".- "Zeman è stato per me un maestro, è un allenatore che soprattutto per gli attaccanti può segnare una svolta. E per me lo è stata".