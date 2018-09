Dejan Savicevic, presidente della fedecalcio del Montenegro ed ex giocatore di Milan e Stella Rossa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Negli anni 90 il campionato italiano era il più forte al mondo. Adesso il campionato inglese e quello spagnolo sono superiori. In Italia già si sa chi vincerà il campionato rispetto ad altri campionati europei. Il Napoli deve temere l'atmosfera che ci sarà allo stadio perchè i tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo. Il Napoli ha più qualità della Stella Rossa e Hamsik, Callejon e Insigne sono grandi giocatori ma se gli azzurri non passano subito in vantaggio può essere dura per loro visto l'ambiente e l'entusiasmo di una squadra che torna in Champions League dopo tanto tempo".