Robert Prosinecki, ct della Bosnia ed ex calciatore di Stella Rossa, Real Madrid e Barcellona, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Lo Stella Rossa in passato aveva alle spalle una struttura importante, era l'epoca dell'indipendenza dalla Jugoslavia e c'era una grande squadra con valori tecnici importanti. Questo consentì di vincere la Champions. Oggi, invece, le avversarie sono di grande livello come il Napoli ma lo stadio della Stella Rossa è il dodicesimo uomo in campo. Non ha avuto modo di vedere il Napoli, però conosco Carlo Ancelotti. L'ho visto in tv ed è una squadra molto interessante. Però nel girone avrà difficoltà perché ci sono anche PSG e Liverpool. Rog? Un buon giocatore che può dare tanto al Napoli".