Un altro odioso caso di razzismo nei confronti di un calciatore di Premier League e che stavolta ha come protagonista niente poco di meno che Paul Pogba. Dopo il giovane attaccante del Chelsea Abraham, bersagliato di insulti sui social dopo aver fallito il rigore che ha consegnato la Supercoppa Europea al Liverpool, analogo trattamento è stato riservato alla stella del Manchester United. Colpevole di aver sottratto allo specialista Rashford il penalty contro il Wolverhampton che avrebbe potuto garantire la vittoria.



Il calciatore si è fatto invece neutralizzare la conclusione dagli undici metri da Rui Patricio, scatenando l'ira di alcuni sostenitori dei Red Devils, che lo hanno anche invitato ad andarsene. Considerando la gravità e la pesantezza degli epiteti ricevuti da Pogba, esattamente come ha fatto il Chelsea per Abraham lo United ha espresso il suo sdegno con una nota ufficiale: “Siamo tutti disgustati dagli insulti razzisti riservati a Pogba e condanniamo questo episodio. Le persone che si sono comportate in questo modo non rappresentano i valori del nostro grande club ed è incoraggiante che la maggior parte dei nostri tifosi abbia preso le distanze sui social. Il Manchester United non tollera in alcun modo il razzismo e ogni forma di discriminazione. Lavoreremo per identificare i responsabili e adotteremo nei loro confronti i provvedimenti più duri”.



Nelle ultime settimane, Pogba è stato ripetutamente al centro dei rumors di mercato e lui stesso, dopo la prima giornata di Premier contro il Chelsea, non ha smentito la possibilità di essere ceduto prima del 2 settembre. Il Real Madrid, al momento bloccato dalle difficoltà a piazzare i propri esuberi, rimane comunque in posizione vigile.