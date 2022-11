Scaloni non ha ancora regalato nemmeno un minuto a Paulo Dybala. Il commissario tecnico dell'Argentina è intervenuto oggi in conferenza stampa parlando anche della situazione legata al numero 21 giallorosso e al suo mancato utilizzo: "Se sta fuori, è una decisione solo tecnica. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori". Questo il primo messaggio di Scaloni che poi prosegue: "Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale". Chiare le parole del ct, che esclude qualsiasi problema fisico per la Joya.