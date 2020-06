Lautaro Martinez al Barcellona con Leo Messi? Un vantaggio per l'Argentina. Lo assicura il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni, che in un'intervista a TyC Sports commenta i rumors sul possibile passaggio del Toro dall'Inter ai blaugrana: "Per noi sarebbe un vantaggio, ma Lautaro è ancora giovane, ha molto da imparare e anche al Barça, come accaduto in nerazzurro, dovrebbe lottare per conquistarsi una maglia. Bisogna dargli tempo per arrivare dove sono arrivati suoi connazionali come Aguero: ha sicuramente un grande futuro davanti, ma ripeto deve ancora migliorare tanto. Oggi si parla tanto di Lautaro, ma il Kun sta battendo ogni record: decideremo volta per volta a chi affidare la maglia di titolare in nazionale. In fondo, dovesse davvero andare al Barcellona, l'allenatore blaugrana avrebbe il mio stesso problema: scegliere chi mandare in campo tra tanti attaccanti, tutti fortissimi".