Scalvini e il messaggio al mercato: la mossa dell'Atalanta e in vista di giugno

Marco Demicheli

Vent'anni e non sentirli. Perché, in campo, Giorgio Scalvini ne dimostra molti di più. Esperienza da veterano, qualità da calciatore già formato e un'età che invece fa capire come la strada, per lui, sia tutta da scrivere. I progressi, di stagione in stagione, sono sempre maggiori. E quella che era una promessa è già diventata una bellissima realtà, per la gioia di tutto il calcio italiano e, soprattutto, dell'Atalanta. Che infatti se lo gode e se lo vuole tenere stretto, come dimostra il rinnovo fino al 2028 fatto firmare al difensore. Un messaggio forte e chiaro anche al mercato e a tutte quelle società, in Italia e non soltanto, che hanno messo gli occhi su di lui.



MOSSA PER GIUGNO - "Sono molto legato alla famiglia Atalanta - ha dichiarato Scalvini a Tuttosport -, ero un bambino, ora sto diventando uomo sempre con questa maglia. Sono felicissimo di stare qua, il mio unico pensiero è l’Atalanta e voglio solo migliorare. Con il lavoro, ogni giorno". Parole che fanno capire come anche il classe 2003 sia totalmente focalizzato e in linea col club della famiglia Percassi. Sa di avere grandi estimatori, Inter e Juventus in Italia, ma anche l'Atletico Madrid del direttore sportivo Andrea Berta in Spagna, ma non ha fretta. Il futuro è suo, passo dopo passo e continuando come sta facendo in questi anni il salto in una big sarà naturale. L'Atalanta ha le idee chiare: 60 milioni di euro è la base minima di partenza per chiunque voglia provare a interessarsi a lui: l'affare Hojlund lo ha dimostrato, i giovani di valore la Dea li sa crescere e vendere al prezzo che lei stessa decide.