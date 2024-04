Atalanta, Scamacca: 'Sogno queste partite dall'inizio della stagione. Juve? In finale non ci sono favorite'

L'stende la Fiorentina e vola in finale di Coppa Italia, in cui affronterà la Juventus, qualificata ieri sera ai danni della Lazio. Protagonista indiscusso del match è stato, autore del gol del 2-1 con una semirovesciata da album fotografico e protagonista sia dell'espulsione di Milenkovic, sia di un gol sotto il sette annullato per un fallo a inizio azione. Il bomber di Gasperini ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la fine del match, toccando anche l'argomento Nazionale.Queste le sue dichiarazioni:"Partita strepitosa da parte nostra, stasera siamo stati bravi spingendo fino alla fine e l'abbiamo portata a casa. Sono contento di aver aiutato la squadra, sono gli altri a mettermi nelle migliori condizioni, giocare in questa Atalanta è bellissimo".

"In una finale non ci sono favorite, andremo là per giocarcela e provare a vincere. Quando inizi il campionato sogni di giocare queste partite"."Quando ci sarà da pensare alla Nazionale ci penseremo, adesso devo pensare all'Atalanta".