Altra amichevole per il Sassuolo, altra partita in cui Gianluca Scamacca è rimasto fuori. Neanche panchina nella gara vinta 2-0 contro il Sudtirol per il centravanti classe 1999; il motivo, non può che essere legato al mercato nonostante le parole di Dionisi: "Ha fatto un po' meno rispetto al volume di allenamento e non lo abbiamo voluto rischiare, visto che non aveva lavorato come il resto dei compagni negli ultimi giorni". La verità è che l'interesse, ormai da settimane, del West Ham si è concretizzato nella giornata odierna con un'offerta ufficiale recapitata dal club inglese alla dirigenza emiliana. La trattativa entra nella fase cruciale, con il giocatore che ha aperto al trasferimento all'estero dopo le dichiarazioni di qualche mese in cui dava priorità alla permanenza in Italia.



LE CIFRE - Il Psg si era fermato a 35 milioni di euro, prima di virare su altri obiettivi, come Hugo Ekitike e abbandonare la pista che porta a Scamacca. Un'offerta più bassa di quella effettuata dal West Ham, che ha raggiunto 40 milioni. Comunque non sufficiente, almeno per il momento, visto che l'ad Giovanni Carnevali, non si muove dalla sua valutazione, ovvero 50 milioni di euro. Una richiesta che non facilita la cessione. I contatti tra gli Hammers e il Sassuolo continueranno con la speranza del giocatore che la dirigenza neroverde abbassi le richieste per non far allontanare il West Ham come fatto con il Psg.