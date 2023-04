David Moyes has confirmed that Scamacca will undergo knee surgery.



Wishing you a speedy recovery, Gianluca! #WHUFC | #TalkingPoint with @LycamobileUK pic.twitter.com/HWFPjuqo4j — West Ham United (@WestHam) April 14, 2023

Gianlucaha con ogni probabilità concluso la sua prima stagione in Inghilterra, con la maglia del. Il tecnico degli Hammers Davidha confermato in conferenza stampa che il giocatore si sottoporrà ad un'operazione al ginocchio che gli impedirà di prendere parte agli ultimi impegni stagionali, compreso il quarto di finale di ritorno di Conference League contro il Gent.- Per Scamacca in stagione(la maggior parte in Conference)in tutte le competizioni, qualche noia fisica di troppo e un'opinione dei tifosi che stenta a decollare dopo che il West Ham ha sborsato benper prelevarlo dal Sassuolo.