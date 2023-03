Il West Ham vuole rinnovare il proprio attacco per la prossima stagione. Gianluca Scamacca, arrivato per 35 milioni di sterline dal Sassuolo, non è riuscito a mostrare il prorpio potenziale in Inghilterra.



IL SOSTITUTO - Gli Hammers, secondo Sport Witness, hanno intenzione di rimpiazzare l'italiano con un suo neo compatriota: Mateo Retegui. L'attaccante del Tigre, in prestito dal Boca Juniors, ha molte pretendenti anche in Italia, tra cui Milan e Inter. Detto ciò, gli inglesi hanno le possibilità economiche per potersi permettere l'italo-argentino, dato che il suo valore attuale è tra i 13 e i 17 milioni di sterline, anche sé può aumentare con il prosieguo della stagione.