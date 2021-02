Gianluca Scammacca è stato uno dei protagonisti del mercato invernale. Poteva andare alla Juve, che l'avrebbe preso ma solo in prestito secco, non con l'obbligo di riscatto, poteva tornare al Sassuolo, è rimasto al Genoa. Una scelta che non ha solo ragioni economiche. Il Parma, infatti, si era avvicinato alla richiesta dei neroverdi, ecco perché l'affare non è andato in porto.