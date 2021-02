Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Sky, partendo da Yeferson Paz, ultimo contratto depositato poco prima delle 20: "Lo stavamo visionando da tempo, la cosa pareva sfumata negli ultimi giorni. Ci eravamo quasi rassegnati, ma nelle ultime ore siamo riusciti a rifinire. Per noi è un acquisto importante".



SU SCAMACCA - "La verità l'abbiamo sempre detta, abbiamo mantenuto fede alla parola detta alle società. Il giocatore è giovane, italiano e di grandi prospettive. E' stata fatta una scelta strategica col Genoa. Loro poi hanno cambiato allenatore e magari idea. Se non ci fosse stata l'opportunità di restare al Genoa, sarebbe restato da noi. Abbiamo parlato anche con la Juve, che voleva prenderlo in prestito. Ma noi l'avremmo ceduto solo a titolo definitivo. Si è avvicinato il Parma, una società amica, ma era una scelta secondaria. Se il giocatore non fosse rimasto a Genova, sarebbe rimasto con noi".