Intervistato da Dazn e TRC nel post partita della sfida pareggiata dal Sassuolo contro l'Udinese e in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-0, Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato dell'Inter, ma non solo, non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro.



"Non leggo e non ascolto voci, i giornalisti scrivono ogni giorno cose diverse. Noi pensiamo a finire meglio il campionato. Ci sarà la stessa magia l'anno prossimo? Vedremo. Dopo l'ultima partita tirerò le somme e penserò alla prossima annata".