Coverciano centro della Nazionale, ma anche del mercato. Nei giorni in cui Roberto Mancini sta lanciando il nuovo progetto azzurro dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, sono tanti i convocati dal ct a essere al centro di voci e trattative. Soprattutto molti giovani tra quelli lanciati in questi mesi, tra loro anche Gianluca Scamacca. Dopo anni in cui il suo nome è stato accostato a Juventus, Milan e Inter, ora il centravanti del Sassuolo è finito nel mirino delle big europee: Arsenal, Borussia Dortmund e anche il Paris Saint-Germain si stanno già muovendo...