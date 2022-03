"Inter e Juve mi vogliono? Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore", ha dichiarato l'attaccante nell'ultima intervista rilasciata al Corriere dello Sport. "Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta". Ipotesi, dubbi, prospettive.Sono di oggi le ultime voci sull'attaccante, che porterebbero verso un. Un indizio con vista sulla sessione estiva di trattative? Probabile. In questo modo, il Sassuolo - che di solito non si oppone alla cessione dei suoi pezzi pregiati (vedasi i vari Politano e Locatelli negli ultimi anni) - avrebbe un potere maggiore nella contrattazione con le parti, in ottica di eventuali formule legate per esempio a prestiti biennali con diritto/obbligo di riscatto (a determinate condizioni). Così, se qualcosa non dovesse funzionare in una futura esperienza con un altra maglia, Scamacca rientrerebbe alla base con ancora due anni di contratto."Contro l'Inter non so se sia stata la mia migliore gara in assoluto, ma una delle migliori", aveva detto l'attaccante azzurro sempre nell'intervista al quotidiano romano. I tifosi nerazzurri ci pensano ormai da qualche settimana:Altro nodo da considerare? Lukaku e lo strano momento del Chelsea. Suggestioni, ma da considerare anche in minima parte.