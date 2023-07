Gianluca Scamacca si avvicina al ritorno alla Roma. Infatti il West Ham apre alla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato per l'attaccante italiano ex Sassuolo.



Intanto su Antonio è piombato l'Al-Ettifaq di Gerrard e potrebbe andar via Ings, con il West Ham pronto a dare l'assalto all'albanese Broja del Chelsea.



Tornando alla Roma, in uscita il giovane portiere Gabriele Baldi (classe 2004) è stato ceduto al Giugliano, mentre il centrocampista Giacomo Faticanti ha messo gli occhi il club belga del Bruges.