Dopo essersi rilanciato a Venezia in Serie B, 19 reti e 7 assist in 37 presenze, per Joel Pohjanpalo potrebbe esserci il grande salto verso la Premier League. Secondo quanto riferito da La Nuova Venezia il finlandese classe '94 sarebbe infatti finito nel mirino del West Ham, fresco vincitore della Conference League contro la Fiorentina, che lo avrebbe messo nella lista dei possibili sostituti di Gianluca Scamacca.