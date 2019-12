Il mercato di gennaio si avvicina e Juventus e Paris Saint Germain potrebbero tornare a parlarsi, dopo i diversi contatti dell'estate passate per provare a imbastire alcuni scambi e operazioni che avrebbero portato benefici anche ai rispettivi bilanci nella logica di fare plusvalenze. Dybala, Emre Can e De Sciglio i nomi bianconeri sul piatto, Meunier, Kurzawa e Paredes dall'altra parte.



EMRE CAN PER PAREDES - Secondo Tuttosport, in vista della riapertura delle trattative, sono i profili di Emre Can e Leandro Paredes quelli che possono accendere la miccia e far decollare un affare che entrambi i club vedono di buon occhio. Il centrocampista tedesco della Juventus resta fortemente indiziato in ottica di una cessione, escluso dalla lista Champions e ultima scelta nella testa di Sarri. Senza dimenticare le ultime deludenti apparizioni in campionato, che hanno ulteriormente convinto Paratici della necessità di trovare una nuova sistemazione.



CONVIENE A TUTTI - A Parigi il giocatore piace e l'idea del ds Leonardo può essere di offrire in cambio il cartellino di Paredes, che in Francia non si è mai pienamente ambientato ma che è un giocatore molto stimato dal responsabile dell'area tecnica bianconera sin dai tempi della sua militanza alla Roma. Entrambi classe '94 e con caratteristiche che si sposerebbero al meglio nelle loro possibili nuove squadre, Emre Can e l'argentino possono essere la chiave per sbloccare il mercato invernale di Juve e Paris Saint Germain.