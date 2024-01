Scambio Nzola-Dia, contatti fra Fiorentina e Salernitana: cosa può succedere

Filippo Caroli

Vi è mai capitato di fare un giro su Amazon per acquistare qualcosa, trovare un paio di prodotti alternativi, sceglierne uno e, dopo averlo provato, convenire che fosse meglio acquistare l’altro? Ecco, questo è più o meno quello che potrebbe accadere alla Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato per quanto riguarda i centravanti. Arrivato nel corso di quest’estate, Mbala Nzola è giunto da Spezia con l’uniforme del fedelissimo di Vincenzo Italiano, che lo ha brillantemente allenato a Trapani e, appunto, in Liguria. Il casting estivo per l’attacco si era sostanzialmente ridotto a due nomi: il suo e quello di Boulaye Dia della Salernitana. I costi decisamente diversi e il feeling con l’allenatore hanno fatto propendere per il primo, nonostante la Fiorentina avesse in mano anche il senegalese. Purtroppo, il rendimento dell’angolano si è rivelato al di sotto delle aspettative. Un fatto che sta spingendo la società viola a più di qualche riflessione sul suo conto.



CONTATTI - E proprio in queste ore sono tornate a rincorrersi le voci di un possibile interesse da parte della Fiorentina per Boulaye Dia, che sta vivendo mesi di forti frizioni con l’ambiente granata. Da qui l’idea di tentare d’imbastire uno scambio di prestiti, che risolverebbe i problemi delle due squadre almeno nel breve periodo. La Fiorentina accoglierebbe un attaccante dal profilo tecnico gradito capace di fare sia il centravanti che l’ala, la Salernitana si libererebbe di una grana non di poco conto in un momento delicatissimo. Le società hanno certamente parlato di questa possibilità nelle ultime ore, si tratta però di uno scenario di non così facile realizzazione.



VOLONTA’ – L’ostacolo principale nell’imbastire una trattativa di questo tipo è rappresentato dalla volontà di Nzola. Il ragazzo, allo stato attuale, gradirebbe non spostarsi dalla Toscana. Non tanto perché Salerno sia una destinazione sgradita, quanto piuttosto perché al momento preferirebbe rimanere a Firenze. Ulteriore testimonianza di ciò, è la decisione di restare in città rinunciando alla convocazione in Coppa d’Africa. Nonostante tutto, poi, Nzola gode ancora della fiducia e della stima del tecnico che lo considera (per caratteristiche) il centravanti ideale per il suo modulo di gioco. Una situazione abbastanza complessa, dunque, che per adesso si è limitata ad un pour parler che non porterà a sviluppi così repentini. Ma chissà che non possa concretizzarsi improvvisamente durante le ultime frenetiche ore di mercato.