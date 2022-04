Scandalo a Seregno. Il commissario della Polizia locale Massimo Vergani dopo la vittoria dell’Inter sul Milan nel derby di Coppa Italia, ha postato uno stato su Facebook che ha provocato reazioni di sdegno: "Finalmente si ritorna nella nostra posizione naturale di dominio sugli ebrei".



'LINGUAGGIO DA ULTRAS' - I milanisti vengono definiti con intenti diffamatori "ebrei", con l'hashtag #rossoneriebrei: il commissario e vicecomandante della polizia locale di Seregno, in provincia di Monza, definisce i tifosi del Diavolo anche come "carabinieri". Sul suo profilo Facebook non nasconde la passione per i colori nerazzurri dell’Inter, e nemmeno il suo incarico di pubblico ufficiale nel comune del Monzese. La vicenda è stata sollevata dal periodico locale Giornale di Seregno, al quale l’agente ha dichiarato di aver solo utilizzato "un linguaggio da ultras".