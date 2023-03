Il Milan deve ritrovare la sua anima. Umile, offensiva e spensierata. Quella che gli ha permesso di realizzare un’impresa che è ancora viva nel cuore di milioni di tifosi rossoneri rimasti con la testa a Reggio Emilia e alla festa per il diciannovesimo scudetto. Un’impresa che è stata la chiusura di un biennio fatto di lavoro su alcuni principi tattici che avevano portato il Diavolo a correre più e meglio degli altri, ad attaccare le linee avversarie con tanti uomini, con un’idea di calcio volta più a offendere che salvaguardare.Da fine gennaio a tutto il mese di febbraio il Milan ha attraversato il peggior momento della sua storia recente. Umiliato in serie da Inter, Lazio e Sassuolo senza avere la forza di reagire. La scelta di Pioli di cambiare modulo e passare alla difesa a tre era un chiaro rimedio per fare l’emorragia. Una scelta auto-tutelativa che aveva il chiaro obiettivo di pensare prima a limitare gli avversari per poi provare a sorprenderli in contropiede. Non è un caso che le statistiche evidenziano una squadra che ha aumentato del 50% l’uso dei lanci lunghi rispetto alla scorsa stagione. Il primo a farne le spese è Leão: il portoghese deve sicuramente ampliare il proprio bagaglio tecnico ma, allo stato attuale,. Contro una Salernitana scesa in campo a San Siro con ben 5 centrocampisti è sembrato, fin da subito, un Milan troppo prudente che ha regalato un marcatore agli avversari.- Un punto in due partite contro Fiorentina e Salernitana è un bottino troppo magro per arrivare tra le prime quattro in classifica. Quattro punti persi in classifica e un campanello d’allarme: il Milan deve tornare ai suoi principi per dimostrare che il giocattolo non si è rotto. Pioli potrebbe pensare a una maggiore turnazione per mantenere la brillantezza fisica nei suoi interpreti principali.