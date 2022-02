Intervistato da La7, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha parlato della guerra fra Russia e Ucraina confermando che il club rossonero sta organizzando qualcosa a sostegno del popolo ucraino in occasione del derby di andata di Coppa Italia di martedì.



"Gazprom? E' uno sponsor della UEFA, non del Milan. Le squadre di calcio, soprattutto quelle inglesi, si sono mosse ieri e oggi. Noi, come Milan, faremo qualcosa in occasione nel derby di Coppa Italia che avremo, non solo per mostrare che vogliamo la pace, ma che siamo accanto al popolo ucraino":