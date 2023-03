Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto durante l'evento nell'ambito dei lavori del "Change the World - Model United Nations" presso il palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York, organizzato per iniziativa del'Associazione Diplomatici, e ha parlato dei valori dello sport e di Fondazione Milan: "Il calcio è lo sport più seguito al mondo con 4 miliardi di persone che lo guardano. Abbiamo a disposizione un fenomeno pieno di idee e il Milan è una squadra innovativa che richiama questo tipo di fenomeno. Noi vogliamo aiutare le persone di tutto il mondo ad appassionarsi al calcio. Fondazione Milan ha progetti a Nairobi, Calcutta, Rio de Janeiro e in Ucraina con lo scopo di migliorare il mondo sportivo. Quando decidi di costruire un centro sportivo in una città come Calcutta, più che dei soldi una squadra deve aver bisogno dell’organizzazione, a partire dal coinvolgimento dei bambini prima di tutto. Il calcio è così popolare perché è economico".