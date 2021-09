Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un'intervista al TG3 della Rai, nella quale ha affrontato anche i temi relativi al calciomercato appena concluso: "Il Milan è stato molto attivo sul mercato, ha fatto tante cose per la soddisfazione degli appassionati e dei fan rossoneri. Tutto, però, avendo sempre in mente la sostenibilità economica: abbiamo fatto molto mercato pensando sempre che i conti devono essere in ordine".



Sulla riapertura degli stadi: "Una cosa importante. Ero a Milan-Cagliari in un San Siro finalmente pieno: il calcio prevede il pubblico anche se, per carità, si gioca sempre al calcio ma è un po' un'altra cosa. Mi dava molta tristezza andare negli stadi vuoti ed è stato bellissimo domenica andare a San Siro. C'è poi un impatto economico e anche questo è un aspetto importante. Adesso si porranno due temi: vogliamo gli stadi aperti al 100% e non al 50%, anche perché non si capisce perché in Inghilterra siano aperti al 100% e in Italia no".



Sul progetto del nuovo stadio: "Il Milan è prontissimo. Mi sembra che sia pronta anche l'Amministrazione Comunale, perché ho ricevuto rassicurazioni dal sindaco Sala che, con le modifiche che abbiamo apportato, il nostro progetto va bene; sento anche che l'opposizione, visto che siamo in tempo di elezioni, è favorevole nel realizzare il nuovo stadio a San Siro. Vorrei dire che su questo fronte mi sento tranquillo che le cose avverranno in tempi brevi. Stadio Milan-Inter? Stadio Milan-Inter: è il nostro progetto insieme a Milano".