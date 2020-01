Ciro Immobile aggancia Robert Lewandowski nelle scommesse sulla Scarpa d’Oro. Il ventesimo gol in campionato porta il bomber della Lazio in testa alla speciale classifica Uefa, complice la pausa della Bundesliga che riprenderà il 17 gennaio. Un vantaggio che il centravanti biancoceleste sta sfruttando al meglio: rispetto a tre settimane fa, riporta Agipronews, quando era offerto a 4,50, Immobile vale ora 3,75 sul tabellone, alla pari con l’attaccante del Bayern Monaco (che invece partiva a 1,80). In terza posizione Leo Messi, vincitore delle ultime tre edizioni del trofeo: per il fenomeno del Barcellona l’offerta sale a 6,50, poi c’è Cristiano Ronaldo a 7,50.