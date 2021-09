Ribery ha ancora voglia di regalare emozioni su un campo di calcio. Meglio ancora se può farlo nel campionato italiano. Franck ha ricevuto una proposta allettante dal Verona, si è preso qualche giorno per riflettere su una opportunità affascinante. Ma l’inserimento della Salernitana rischia di far saltare per aria i piani del presidente Setti.



FIDUCIA GRANATA- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club campano ha messo sul piatto un contratto annuale da 1,5 milioni più bonus. Ribery è orientato a dire sì a quella che è la miglior offerta ricevuta. A Salerno i tifosi sono già in fermento per il possibile arrivo di un campione del livello di Franck. Ormai defilato il Karagmuruk, il Verona non ha intenzione di rilanciare. E Ribery vede la Salernitana, ore decisive…