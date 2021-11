Il Consiglio di Lega ha deciso: la Supercoppa italiana tra Inter (vincitrice dello scudetto) e Juventus - che ha conquistato la Coppa Italia - si giocherà l 12 gennaio a San Siro. Nei giorni scorsi il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino aveva annunciato un Consiglio d'Amministrazione nel quale si sarebbe discusso dove giocare.



IN ITALIA - Scartata quindi l'ipotesi di giocarla in Arabia Saudita, dove l'ad De Siervo è stato la settimana scorsa per fare un sopralluogo. Ora la decisione è stata presa: la Supercoppa italiana verrà assegnata per il secondo anno consecutivo nel nostro Paese, dopo quella dell'anno scorso a Reggio Emilia.