Non ci sono dubbi, secondo Leggo, da parte di Mourinho su Zakaria che domani con la Svizzera affronterà l’Italia proprio all’Olimpico. Il mediano del Borussia M’gladbach è in scadenza a giugno ed è nel mirino da mesi, ma ora piace pure a Juve e Dortmund. Pinto deve muoversi in fretta ma ha già un accordo di massima per un quadriennale da 2,5 milioni a stagione.